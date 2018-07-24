В регионе начался прием документов от предприятий племенного животноводства на получении дополнительной помощи на заготовку кормов в рамках единой субсидии. Вслед за ними поддержку получат и другие животноводческие хозяйства — уже завершается формирование необходимой для этого нормативно-правовой базы.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, выпавшие обильные дожди позволят увеличить объемы заготовки сена, но засушливые май-июнь помешали животноводам запастись кормами в необходимых объемах. Учитывая сложные погодные условия облкомсельхозом разработан механизм предоставления поддержки, и сегодня начался прием документов от племенных хозяйств для получения дополнительной помощи в рамках единой субсидии.

На данный момент в регионе проведен покос естественных трав на площади 66,4 тысячи гектаров, сеяных трав — 19,5 тысячи гектаров. С учетом запасов прошлого года сегодня у животноводов имеется 120 тысяч тонн сена, 41,5 тысячи тонн сенажа, 345,6 тысячи тонн соломы, 8,2 тысячи тонн сочных кормов, 6,2 тысячи тонн зернофуража. Заготовка сена и кормов продолжится до октября.

Подспорьем для селян также стало разрешение проводить покос трав на безвозмездной основе на сопредельных с лесами участках. При этом одновременно решается вопрос повышения пожарной безопасности на территориях лесного фонда. Как пояснили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, наиболее активно покосы идут на территориях Лещевского, Даниловского, Михайловского, Нижнечирского, Подтелковского, Старополтавского и Калачевского лесничеств. В каждом из них скошена трава на площади от 100 до 200 гектаров. Специалисты облкомприроды напоминают, что для оформления разрешения на покосы на лесных участках необходимо обратиться в контору лесничества.