В этом году в компании «Концессии водоснабжения» пройдут производственную практику 35 студентов из высших учебных заведений Волгограда. Ресурсоснабжающая организация помогает молодым людям приобретать профессиональный опыт и знания на базе водоканала. Компания предоставляет места для прохождения практики в рамках стратегического курса на взаимодействие с вузами города.

В настоящее время производственную практику в компании проходят студенты профильной для водоканала кафедры водоснабжения и водоотведения Института архитектуры и строительства ВолгГТУ. Молодым людям провели необходимый инструктаж и поручили ответственное задание – проверять передачу показаний и исправность работы счетчиков в частном секторе города в качестве сотрудников отдела контроля водоснабжения и водоотведения. С практикантами подписаны срочные трудовые договоры, подразумевающие замещение действующих должностей и плату за фактически отработанное время. При себе молодые контролеры имеют удостоверения с ФИО, должностью, логотипом и печатью как у штатных работников компании. Это позволит жителям домов отличить настоящих специалистов от мошенников.

Производственную практику в компании также проходят студенты ВолГУ, ВолГАУ и Волгоградского института управления (филиал – РАНХиГС). Практиканты распределены между различными подразделениями компании: производственное управление, управление реализации водоснабжения и водоотведения, дирекция персонала, юридический отдел и другие. За каждым студентом закреплен руководитель практики из состава ведущих специалистов и глав подразделений.

«Концессии водоснабжения» заинтересованы в развитии профессиональных умений будущих специалистов и подготовке кадров для водоканала и жилищно-коммунальной сферы Волгограда. Успешное прохождение практики в дальнейшем поможет молодым людям трудоустроиться в ресурсоснабжающей организации по специальности.