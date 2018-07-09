Уже в конце июля у жителей и гостей региона будет возможность увидеть самое продолжительное лунное затмение в 21 веке. Как сообщают в пресс-службе волгоградского планетария, 27 июля в небе можно будет увидеть Луну красно-коричневого цвета в течение 1 часа 43 минут.

В честь такого редкого события Планетарий организует наблюдения затмения через телескопы Carl Zeiss 300/5000 и Celestron 235/235. Вместе с астрономами посетители смогут исследовать, рассматривать и делать особенные снимки. В рамках наблюдения гостям планетария откроются недоступные человеческому глазу мельчайшие детали небесного спектакля с участием Луны.

Астроплощадки открываются в 21.30. Вход в башню обсерватории: для взрослых — 300 руб., для детей — 150 руб. Вход на астроплощадку в парке: для взрослых— 200 руб., для детей —120 руб. Вход для детей до 3-х лет бесплатный на обе площадки.