Закончилось голосование и волгоградцы определились с названием для нового парка, который расположился напротив стадиона «Волгоград Арена». По выбору горожан новый парк будет носить название — парк Победы. Именно за этот вариант проголосовало наибольшее количество волгоградцев. Всего в конкурсе приняло участие порядка пяти тысяч человек.

​По результатам голосования подавляющее количество голосов волгоградцы отдали варианту «Парк Победы». На втором месте оказался «Парк «Арена», а на третьем – парк им. Акинфеева.

Общегородское голосование по выбору лучшего названия для парка у стадиона «Волгоград Арена» было организовано на сайте администрации Волгограда и проходило в два этапа.

За время проведения конкурса волгоградцы приняли активное участие в выборе лучшего названия парку. В рамках первого этапа горожане предложили свыше 650 версий наименования новой зеленой зоны, на основе наиболее популярных предложений был сформирован список для голосования из десяти вариантов.