Волгоградцев приглашают принять участие в фотоконкурсе «ФОТО. OVERTIME», посвященном прошедшему Чемпионату мира по футболу. Конкурс проводится молодёжным центром «Лидер» и отелем Hilton Garden Inn Volgograd.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить фото, сделанное на территории Волгограда во время Чемпионата мира по футболу. Конкурсная фотография должна быть размещена в альбоме. Конкурс будет проводиться в период с 30 июля по 31 августа. По итогам конкурса будут выбраны лауреаты 1, 2 и 3 степени, которые получат ценные призы. Лучшие работы будут размещены на тематической фотовыставке в холле отеля Hilton Garden Inn Volgograd.

Подробная информация о конкурсе в положении по ссылке или по телефону 73-13-38.