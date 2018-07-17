И вновь волгоградцев приглашают в Комсомольский парк посмотреть кино. После того, как в прошлый четверг, 12 июля, на Восточной лужайке Комсомольского сада собрались более 250 зрителей, было принято решение сделать такие просмотры фильмов регулярными.

Очередной показ состоится уже 19 июля. В этот день волгоградский Автокинотеатр “Победа” и МБУК “Отдых-Центр” вновь проведут вечерний просмотр двух фильмов.

Первый фильм — «Угадай, кто?» (мелодрама, комедия с неподражаемыми Берни Маком, Эштоном Кутчером, Зои Салданой и др.), начнется в 20:00. После небольшого перерыва, заполненного роликами о Волгограде сверху, о новых стадионах к ЧМ и другой красотой, автокинотеатр «Победа» покажет романтическую комедию «Предложение» с голливудскими звёздами Сандрой Буллок, Райаном Рейнольдсом, Мэри Стинберген и др.

Приходите сами, приводите друзей, приносите пледы и хорошее настроение. Вход свободный. Организаторы надеятся, что дождь не помешает просмотру.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.