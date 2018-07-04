В День семьи, любви и верности волгоградцам предлагают обширную праздничную программу. 8 июля в парковом комплексе у подножия Мамаева Кургана состоится городской праздник «Ромашкин день». Начало мероприятия запланировано на 16:00 с семейных мастер-классов по изготовлению бумажных корабликов и ромашек с секретом, организованных муниципальными молодежными центрами. Затем волгоградцев и гостей города ждут выступление творческих коллективов, работа интерактивных площадок и фотозона «Семья». В 18:00 здесь же, в амфитеатре нового парка Центрального района, МУК «Волгоградконцерт» представит программу муниципального коллектива ансамбля старинной музыки, посвященную Дню семьи, любви и верности.

​Основой концертной программы станет сказка «Белый принц», написанная Марианной Нестеровой и опубликованная в журнале «Нива» в 1914 году. Больше это произведение нигде и никогда не публиковалось. Коллективу ансамбля старинной музыки МУК «Волгоградконцерт» эту уникальную программу из личного архива передал основатель ансамбля «Конкордия» — заслуженный деятель искусств РФ Михаила Рубцов. Сегодня он является консультантом коллектива.

В праздничном концерте прозвучат фрагменты и из других программ коллектива старинной музыки. Зрители уже успели оценить хоровое представление «Русский соловей Надежда Плевицкая» и услышать старинные русские колыбельные 19-го века. Вошли в музыкальный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, номера и из новой программы, которая только готовится для показа зрителю и будет посвящена семье последнего российского императора.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, пройдут не только в новом парковом комплексе у подножия Мамаева Кургана. 8 июля в 17:00 интерактивные площадки и творческие коллективы Волгограда будут ждать горожан и гостей города-героя в сквере им. Саши Филиппова в Ворошиловском районе. В этот же день культурно-зрелищное мероприятие «Празднование Дня памяти святых Петра и Февронии Муромских» состоится в 19:00 у памятника святым Петру и Февронии возле храма Иоанна Предтечи в Центральном районе. Его подготовит Окружное казачье общество «Волгоградский казачий округ» воинского казачьего общества «Всевеликое войско Донское». В Дзержинском районе на площадке у фонтана в парке «Семейный» (ул. 8-й Воздушной Армии) с 10:00 до 21:00 будет проходить культурно-зрелищный фестиваль «День семьи, любви и верности». Его цель — укрепление семейных ценностей и традиций в обществе. В Красноармейском районе на Севастопольской набережной состоится культурно-зрелищное мероприятие «Русь православная». Организатор — МУК «Центр культуры, досуга и кино Красноармейского района Волгограда. Начало в 17:00.

Напомним, День семьи, любви и верности ежегодно отмечается в России 8 июля. Второе название праздника — День Петра и Февронии, являющихся покровителями семейных пар в православной церкви. С 2008 года этот праздник отмечается на федеральном уровне. Его символ – ромашка.