Уже скоро в Волгограде состоится открытый мастер-класс по фотографии от Рустама Шанова «Да будет свет!», который будет проходить 11 июля в The Park Cafe (ул. Батальонная, 6). В программе мастер-класса участников ждет теория, практика и анализ работ по итогам практического блока. Для участия в практическом блоке обязательно наличие фототехники.

Принять участие в мастер-классе может любой желающий, для этого вам необходимо лишь заполнить простую заявку в гугл форме по ссылке.

Мастер-класс начнется в 18:00. Не опаздывайте и не забывайте свои фотоаппараты.