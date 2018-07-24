Если вы не знаете, куда сводить ребенка в выходные, то приводите его в Комсомольский сад, где пройдет интересное мероприятие. 28 июля в 11:00 детей ждут на зарядку, которую проведут сотрудники из школы раннего развития детей “Baby-school”. После зарядки состоится познавательно-развлекательная часть мероприятия.

В программе вас ждут:

— конкурс рисунков на асфальте;

— мастер-класс «Роспись камней» (и другие мастер-классы!);

— участие в мини-спектаклях;

— другие развивающие игры.

И в завершении ребят пригласят на танцпол, где они смогут потанцевать вместе с родителями. Праздник планируется завершить к 13:00.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.