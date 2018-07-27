1 августа в ТРЦ «Акварель» пройдет Чемпионат Ползунков 2018. Для участие в веселой гонке приглашаются малыши в возрасте от 6 мес. до 3-х лет, в сопровождении родителей.

В программе мероприятия: забег малышей, программа с участием аниматоров, шоу живых ежиков, мастер-классы для детей от центров развития, музыкальные паузы, конкурс family look, соревнования болельщиков, игровые локации для малышей, фотозона, шоу мыльных пузырей и, конечно же, награждения победителей! Имеется зона для кормления грудничков.

— Первая возрастная группа: 6 – 12 месяцев (преодолевает расстояние ползком)

— Вторая возрастная группа: 13 – 18 месяцев (бодрым шагом-бегом)

— Третья возрастная группа: 19 – 36 месяцев (гордо восседает на спине одного из родителей, ползущего на четвереньках).

Регистрация на 1 возрастную номинацию — дети с 6 мес до 12 мес включительно, уже закрыта. Остались только места для малышей с 13 до 36 мес. Регистрация по ссылке.

Мероприятие пройдет 1 августа с 11:00 до 14:00.