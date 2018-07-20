Аграрии южных районов волгоградской области заканчивают уборку ранних зерновых культур, ряд хозяйств приступил к яровым. В целом по региону волгоградские аграрии намолотили 1,83 миллиона тонн зерна, тем самым покрыв собственную потребность области, которая составляет 1,5 миллиона тонн.

По данным сельского хозяйства Волгоградской области, лидерами по валовому сбору зерновых культур стали хозяйства Котельниковского района, где уже намолочено 157,3 тысячи тонн зерна, на втором месте — аграрии Октябрьского района, собравшие 144,2 тысячи тонн, на третьем — Клетский район с намолотом 142,6 тысячи тонн. По урожайности зерновых культур лидирует Еланский район, где в среднем этот показатель составляет 31,3 центнера с гектара, за ним следуют Алексеевский — 31,1 ц/га и Урюпинский район — 30,8 ц/га.

Одновременно с уборкой озимых сельхозпроизводители десяти районов — Калачевского, Клетского, Котельниковского, Октябрьского, Среднеахтубинского, Суровикинского, Чернышковского, Нехаевского, Палласовского, Старополтавского — приступили к уборке яровых зерновых и масличных культур.