В рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения» организуют техническое перевооружение старого трубопровода диаметром 100 мм на ул. КИМ: за последние 5 лет на теплотрассе зафиксированы 10 повреждений. В связи с работами с 6 по 31 июля ограничивается движение транспорта в Ворошиловском районе по ул. КИМ в границах от ул. Рабоче-Крестьянская до ул. Циолковского, а также на пересечении ул. Циолковского с улицей КИМ.

В ходе выполнения инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» приводят в порядок не только крупные магистральные сети, питающие целые микрорайоны, но и трубопроводы небольшого диаметра, подающие отопление отдельным потребителям. К таковым относится теплотрасса на ул. КИМ, идущая от районной котельной № 82.

Трубопровод диаметром 100 мм, к которому подключены всего лишь два объекта — гимназия №5 и детско-юношеская спортивная школа №1, — эксплуатируется уже более 30 лет. Не удивительно, что ветхую теплотрассу приходилось латать каждый год и тем самым причинять неудобства автомобилистам, ведь для ремонта каждый раз приходилось перекрывать ул. Ким.

Сейчас «Концессии теплоснабжения» начинают техническое перевооружение изношенного трубопровода. Специалистам подрядной организации предстоит полностью обновить порядка 500 метров (в однотрубном исчислении) поврежденной теплотрассы. Вместо нее смонтируют трубопровод в ППУ-изоляции, срок службы которого составляет до 25 лет. При этом в ходе работ будет увеличен диаметр новой трубы – со 100 до 150 мм. Это повысит надежность инженерной системы в целом, а также в перспективе позволит переключить на данный теплопровод еще два социально значимых объекта.

Важно, что техническое перевооружение сети будет проводиться во время планового ремонта котельной № 82, что не потребует дополнительного отключения ГВС потребителей.

В связи с реконструкцией тепловой сети вводится ограничение движения транспорта по ул. КИМ с 6 по 31 июля в границах от ул. Рабоче-Крестьянская до ул. Циолковского, а также на пересечении ул. Циолковского с улицей КИМ. Объезд будет осуществляться по ул. Рабоче-Крестьянской, Пугачевской, Калинина, Академической.

Напомним, объем вложений в модернизацию объектов теплового хозяйства Волгограда за последние два года составил более 2 млрд. руб. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.