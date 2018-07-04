В областном центре продолжается подготовка жилого фонда к зиме, включающая поверку общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ). На данный момент управляющие организации подтвердили корректность работы лишь 211 теплосчетчиков. Тогда как всего в 2018 году до наступления отопительного сезона необходимо поверить 800 ОДПУ.

Поверка общедомовых счетчиков тепловой энергии – важный этап подготовки к предстоящему отопительному сезону. Завершить поверку ОДПУ необходимо до наступления осенне-зимнего периода, в противном случае не прошедшие поверку счетчики будут считаться неисправными. Это значит, что жильцам в течение трех месяцев придется платить за отопление по среднемесячному объему потребления тепловой энергии, а затем – по нормативу.

О необходимости этой работы управляющим организациям напомнила Инспекция Госжилнадзора на прошедшем совещании, посвященном подготовке к зиме. Эксперты подчеркнули, что, если УК не проведет вовремя поверку общедомовых счетчиков, то не получит паспорт готовности многоквартирного дома к отопительному сезону (этот документ предусмотрен приказом Минэнерго №103), что, в свою очередь, может быть поводом для штрафа.

Всего в 2018 году в Волгограде должны быть поверены 800 ОДПУ. На данный момент поверку прошли только 211 общедомовых приборов учета тепловой энергии. Таким образом, за оставшиеся три месяца управляющим организациям необходимо подтвердить корректность работы еще 589 теплосчетчиков.

О проведенной поверке каждого общедомового прибора учета УК и ТСЖ должны письменно уведомить «Концессии теплоснабжения». После этого в течение 15 дней компания обеспечит ввод поверенного счетчика в эксплуатацию и выдаст соответствующий акт. В случае обнаружения нарушений при поверке управляющие организации обязаны их устранить. Иначе прибор не будет принят в эксплуатацию как ОДПУ.

О несоблюдении графика поверки «Концессии теплоснабжения» будут сообщать в Инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области. Факт нарушения сроков поверки теплосчетчиков также может расцениваться органами государственного жилищного надзора как нарушение лицензионных требований.