Волгоградцы продолжают выбирать название новому парку, который расположился у подножия Мамаева кургана. Уже сейчас стартовал второй этап голосования, в ходе первого этапа на сайт администрации Волгограда горожане прислали свыше 650 вариантов наименования. В результате были отобраны десять наиболее популярных вариантов, которые вынесены на общегородское голосование. То название, за которое волгоградцы отдадут наибольшее количество голосов, будет дано новому парку. Голосование продлится до 15 июля.

​В соответствии с поручением губернатора на сайте администрации города организовано голосование, в рамках которого все желающие могут выбрать новое название парковому комплексу через специальную форму по ссылке.

Напомним, первый этап конкурса на лучшее имя новому парку у стадиона «Волгоград Арена» проходил с 20 июня по 6 июля. За это время горожане прислали свыше 650 заявок, по результатам которых администрация Волгограда выбрала десять наиболее популярных вариантов — парк «Арена», парк им. Акинфеева, парк Встреч, парк «Возрождения», парк Молодежный, парк Мира, парк Победы, парк «Россия», парк Сталинградский и парк Чемпионов. Название, которое выберут большинство волгоградцев и гостей города, присвоят парку.