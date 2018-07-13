Жителей города приглашают принять участие в конкурсе на лучшую тематическую фотографию «Волгоград – город счастливых людей». О старте конкурса объявили в комитете по культуре администрации Волгограда и муниципальные средства массовой информации. В рамках конкурса у горожан есть возможность с помощью фотоаппаратов запечатлеть счастливые мгновения из жизни горожан и представить свои работы на конкурс. Работы участников творческого конкурса можно будет увидеть во время празднования Дня города.

Конкурс приурочен ко дню рождения Волгограда, поэтому фоном на фотографиях обязательно должен быть родной город — любой его уголок. Кроме того, конкурсанты должны предоставить информацию о себе — фамилию, имя, отчество и контактный телефон. Еще одно обязательное условие: все те, кто запечатлен на фотографии, должны дать согласие на участие в конкурсе. В фотоконкурсе могут принять участие все желающие. Ограничений по возрасту нет. Фотографии принимаются до 24 августа 2018 года.

Победителей конкурса определит народное голосование на сайте МТВ.ОНЛАЙН. Чтобы добавить снимок и стать участником конкурса, необходимо зайти на сайт МТВ.ОНЛАЙН, нажать кнопку «Добавить изображение». Здесь же можно проголосовать за понравившуюся фотографию. Промежуточные результаты будут вывешены на странице конкурса и, в зависимости от расклада, у участников фотоконкурса будет возможность подключить к голосованию друзей.

Победители будут награждены призами от партнеров конкурса и благодарственными письмами комитета по культуре администрации Волгограда во время празднования Дня города. Лучшие работы будут открыты для просмотра в выставочном зале Детской художественной школы №1 им. В.В. Федорова.

Более подробную информацию можно найти на сайте МТВ.ОНЛАЙН и на официальном сайте администрации Волгограда в разделе «Комитет по культуре».