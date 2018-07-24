Всех любителей почитать приглашают в начале августа в парк «Комсомольский сад», где пройдет литературная встреча с участием известных волгоградских поэтов и прозаиков «Вечер русского романса серебряного века «Рояль в кустах». Встреча состоится 3 августа в Комсомольском саду под столетним дубом (сцена «на пеньках»), начало в 18:00.

В рамках встречи участники будут читать стихи Блока, Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, Гумилёва, Бугаева и других, исполнять настоящие романсы, а также произведения собственного сочинения под аккомпанемент фортепиано и гитары.

Организаторами встречи выступили Волгоградский литературный клуб «Парнас», Союз писателей России при поддержке комитета по культуре администрации Волгограда, Молодежный центр «Лидер» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

Дополнительная информация по телефону: 8-917-722-32-29 (Анастасия).