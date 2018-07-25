Компания подвела промежуточные итоги работы по восстановлению смотровых колодцев, расположенных над тепловыми камерами, в рамках социальной акции «Закрой люк – спаси ребенка». В первом полугодии 2018 года сотрудники энергорайонов привели в порядок более 200 люков: реконструировали горловины, заменили крышки. Решить проблему открытых люков в Волгограде «Концессиям» помогают неравнодушные горожане.

Ситуация с незакрытыми колодцами, представляющими опасность в первую очередь для детей, актуальна для каждого города страны. Однако именно в Волгограде в 2018 году о проблеме открытых люков не просто заговорили открыто, но и приступили к ее решению. Для этого в марте на территории областного центра «Концессии теплоснабжения» и «Концессии водоснабжения» запустили беспрецедентную социальную акцию «Закрой люк – спаси ребенка», позднее к акции присоединилась компания «Концессии водоснабжения – Саратов».

В рамках акции сотрудники тепловых сетей привели в порядок уже более 200 колодцев, ведущих в тепловые камеры, во всех районах Волгограда. Данная работа включала восстановление горловин люков, укрепление бетонного основания колодцев, а также укладку новых крышек вместо отсутствующих или поврежденных. Примечательно, что эти новые крышки в антивандальных целях сделаны не из металла, а из полимерно-песчаной композиции.

Дело в том, что зачастую люки оказываются открытыми в результате хищений. Неоднократно фиксировались факты, когда новые чугунные крышки смотровых колодцев тепловых сетей исчезали буквально на следующий день после установки, – как выяснялось позже, их попросту сдавали в пункты приема металлолома. Выходом из ситуации как раз и становятся полимерные крышки, которые отличаются прочностью и при этом менее привлекательны для воров.

Важно, что проблему открытых люков в Волгограде «Концессиям» помогают решать неравнодушные жители. Именно волгоградцы, радеющие за благоустройство и порядок в родном городе, сигнализируют о проблемных колодцах. Для этого достаточно позвонить по номеру телефона круглосуточного контакт-центра «Концессии водоснабжения» 99-67-96 (добавочный 3 переведет вас вне очереди на линию по приему аварийных заявок). Также можно оставить сообщение в специальных группах «Закроем люки, Волгоград» в социальных сетях, в том числе: «Вконтакте», «Фейсбук». После поступления заявки специалисты контакт-центра передадут информацию о люках их владельцам для реагирования.