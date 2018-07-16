В природном парке «Волго-Ахтубинская пойма» планируют провести работы по расчистке проток от озера Дегтярное и ерика Дударев до системы озер Чайка. На данный момент эксперты приступили к рассмотрению проектных материалов. Ожидается, что в ходе последующей реализации мероприятий, предусмотренных проектом, будет улучшено водоснабжение ериков и озер Краснослободского и Каширинского трактов.

Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области организовано проведение государственной экологической экспертизы по объекту «Расчистка проток от озера Дегтярное и ерика Дударев до системы озер Чайка на территории Волго-Ахтубинской поймы в Среднеахтубинском муниципальном районе Волгоградской области». Заказчиком экспертизы является Облкомприроды, разработчиком проектных материалов — ЗАО «Волговодпроект». Необходимые подготовительные работы на водных объектах планируется начать уже в этом году.

По мнению специалистов, расчистка двух проток позволит оптимизировать существующий в пойме гидрорежим, восстановив нормальное функционирование основных звеньев озерной системы Чайка.

Согласно проекту, участок расчистки начинается от южной оконечности озера Дегтярное и заканчивается у ерика Чайка. Второе ответвление протоки заканчивается у хутора Закутский. Расчистив 4 км, удастся закольцевать системы ериков и озер Краснослободского и Каширинского трактов. Кроме этого, от отложений ила и зарастания будет освобожден и рукав протяженностью 600 метров от протоки до хутора Закутский. Расчистка будет выполняться с помощью экскаватора. Затем растительный грунт будет возвращен на поверхность отвалов.

Вместе с тем, разработчики проекта утверждают, что для обеспечения пропускной способности протоки от озера Дегтярное к системе озер Чайка дополнительно необходимо реконструировать имеющиеся и построить новые гидротехнические сооружения.