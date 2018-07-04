Трехдневный фестиваль современной городской культуры и искусств ARTEMOFF, который проходил в июне в Урюпинске, собрал активных граждан региона. Организаторами фестиваля стали победители конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко — сотрудники Урюпинского художественно-краеведческого музея и магистры РУДН (Российского университета дружбы народов).

На протяжении трёх дней горожане, активисты и волонтеры, а также гости провинциальной столицы работали совместно с деятелями искусства и культуры. В рамках фестиваля на территории города участники создавала арт-объекты, занимались урбанистикой и йогой, учились новому на мастер-классах, пели и танцевали, создавали картины и граффити, познавали историю города и смотрели кино под открытым небом, а главное — общались и дружили.

Фестиваль объединил горожан всех возрастов, органы власти и предпринимателей, множество экспертов и гостей — искусствоведов и культурологов общероссийского уровня, именитых деятелей культуры, урбанистов, дизайнеров, продюсеров.

За эти три дня в городе были созданы арт-мастерская и проведено городское исследование со Святославом Муруновым, итогом которых стали новые арт-скамейки для районов Мичурки, Трикотажки и Шестнари. Для участников фестиваля прошло множество лекций и мастер-классов на любой вкус: по дизайну и искусству, фотографии и живописи, арт-менеджменту и развитию малых городов, а также целый ряд экскурсий самых разных форматов.

Помимо этого горожане смогли принять участие в музыкально-исторической прогулке по улицам города («Топонимический ТанцПрог»), специальным гостем которой была журналист и телеведущая Ирена Понарошку, посетить публичный разговор с экспертами в области креативных индустрий, послушать выступления местных музыкальных групп в Комсомольском сквере и посмотреть кино под открытым небом. Под руководством стрит-арт-художников (Никита Номерз из Нижнего Новгорода, Стас Багс из Санкт-Петербурга и группа «Фрукты» из Перми) были созданы яркое граффити-панно и 6 арт-объектов на улицах города.

Также в эти дни горожан ждали йога в степи (у меловых гор), экскурсии по исторической части города от серебряных волонтёров (где удовольствие получили и экскурсоводы, и экскурсанты), кураторские экскурсии по выставке «Георгий Артемов. Против течения», большой праздничный концерт «Целый мир в одном автобусе» от интернациональной команды волонтеров РУДН, увлекательные мастер-классы от художников по созданию собственной интерьерной картины и художественные игры и мастер-классы для детей от музея.

Кроме того, в городе была открыта Столичная библиотека, в которой благодаря волонтерам за 7 часов двухдневного марафона обрели свой дом 272 современных специализированных книги. Эти издания по графическому дизайну, брендингу и идентичности города, архитектуре и урбанистике, искусству, личностному развитию, кулинарии и фотографии, а также книги для детей предоставлены в пользование урюпинцам и гостям столицы 10 владельцами из Москвы, Волгограда, Калуги, Одинцово и Урюпинска.

Напомним, что фестиваль современной городской культуры и искусств «ARTEMOFF» получил свое название в честь художника-авангардиста, скульптора и декоратора Георгия Артёмова, родившегося и выросшего здесь, а затем прославившегося во Франции, где сегодня проходят его персональные выставки, издаются альбомы и книги, а ряд работ находятся в одном из крупнейших собраний искусства XX века — парижском Центре Помпиду.

Проект реализован МБУ «Урюпинский художественно-краеведческий музей» (автор проекта — Валерия Мелованова) при поддержке программы «Культурная мозаика малых городов и сёл» Фонда Елены и Геннадия Тимченко и Ресурсного центра социального развития.