Ну вот и ещё один парк скоро будет готов к открытию. Так, в Тракторозаводском районе на данный момент завершается строительство Парка культуры по улице имени Николая Отрады. Рабочие уже залили бетонное основание под теннисный корт и баскетбольную площадку, проложили поливочный водопровод, установили несколько десятков метров кованого ограждения, выполнен основной объем работ по обустройству тротуарных дорожек. Общая площадь благоустройства составит 19 га. Новая парковая зона будет открыта в этом году.

​На территории нового парка по улице им. Николая Отрады расположатся несколько площадок: для активного отдыха, для занятий спортом с теннисным кортом и баскетбольной площадкой, а также детская зона с аттракционами. Для удобства посетителей парка рядом обустраивается автостоянка на 47 мест. Украсят парк цветочные клумбы, а также малые архитектурные формы.

Как пояснил представитель организации-инвестора: «Основная часть запланированных работ уже выполнена, осталось провести озеленение. В ближайшее время мы завезем грунт и начнем сеять газонную траву. Вдоль прогулочных аллей и пешеходных тротуаров мы планируем высадить хвойные и лиственные деревья – данный этап требует более благоприятного температурного режима».