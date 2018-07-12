В Советском районе Волгограда появится парк «Центр народной дипломатии», где можно будет познакомиться с городами-побратимами Волгограда. Новый парк будет возведен на территории рядом с ДК Петрова. В рамках первого этапа в этом году на площади свыше 6 тысяч квадратных метров подрядная организация заменит тротуарное покрытие, проложит поливочный водопровод, установит малые архитектурные формы и уложит 2400 квадратных метров газона.

​Одно из главных мест в обновленном парке займет ныне действующий фонтан с чашей диаметром 22 метра. Он считается одним из самых больших в ЮФО, и в летний зной пользуется большой популярностью у горожан.

Обновление территории, ограниченной улицами Даугавской, Калининградской, Электролесовской, стало возможным благодаря победе Советского района в городском конкурсе «Лучший парк». По итогам конкурса зеленая зона заняла первое место, получив 15 миллионов рублей из городского бюджета на свое развитие. Работы по реконструкции зеленой зоны начались на этой неделе.

Согласно проекту, подрядная организация после подготовительных работ выполнит демонтаж старого покрытия тротуаров. После строительные бригады уложат свыше 2,5 тыс. квадратных метров разноцветной плитки. В рамках комплексного благоустройства обновление затронет и зеленую зону. Так, в парке у ДК Петрова рабочие смонтируют новый поливочный водопровод протяженностью 1342 квадратных метров и уложат 2400 квадратных метров газона. На последнем этапе подрядная организация установит в парке порядка 30 скамеек с деревянной спинкой и детскую игровую площадку. Кроме того, в парке «Центра народной дипломатии» разобьют клумбы из растений и высадят ели, клены, кизильник, рябину и спирею. По окончании работ территорию украсят 22 флага городов-побратимов.