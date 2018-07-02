Сеть на ул. Даугавской капитально не ремонтировалась больше 30 лет. В результате только в минувшем году на ней зафиксировали 5 порывов. Однако в 2018 году ситуация изменится: старую теплотрассу диаметром 250 мм полностью приведут в порядок «Концессии теплоснабжения» в рамках инвестиционной программы.

Трубопровод на ул. Даугавской, идущий от ведомственной котельной БМК-80, попал в инвестпрограмму компании не случайно. Сеть эксплуатируется больше 30 лет и за это время сильно износилась. Например, только в 2017 году трубу латали пять раз. Необходимость комплексного обновления с каждым годом становилась все очевиднее.

Решить проблему взялись «Концессии теплоснабжения»: в 2018 году компания приступила к реконструкции тепломагистрали.

Сейчас на объекте ведутся земляные работы. После того, как техника обеспечит доступ к коммуникациям, старую инженерную сеть демонтируют. Взамен положат новую трубу протяженностью 484 метра (в однотрубном исчислении), которая станет стабильно подавать тепло и горячую воду примерно в 40 объектов Советского района.

Важно, что обновление теплопровода будет вестись в период плановых профилактических работ на ведомственной котельной БМК-80, которые стартуют 3 июля и продлятся две недели. Это позволит обойтись без дополнительных отключений ГВС в целях замены проблемной теплотрассы.

Отключение горячего водоснабжения на время планового ремонта котельного оборудования БМК-80 в рамках подготовки к отопительному сезону коснется следующих адресов: ул. Даугавская, 3, 5, 20; ул. Ухтомского, 27; детский сад «Солнышко» (Петроградская, 2а); «Волгоградский техникум нефтяного и газового машиностроения имени Героя Советского Союза Н. Сердюкова» (Даугавская, 7а); «Газпром колледж Волгоград» (пр. Университетский, 71).

Напомним, объем инвестиционных вложений «Концессий теплоснабжения» в обновление теплового хозяйства Волгограда за последние два года составил более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.