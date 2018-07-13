Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по подключению нового водовода диаметром 100 мм в поселке Горный. В связи с этим с 09.00 час. до 13.00 час. 14 июля 2018 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Советского района Волгограда:

— ул. Журавлинская;

— ул. Леонова;

— ул. Надежды;

— ул. Педагогическая;

— ул. Светлая;

— ул. Сельскохозяйственная;

— ул. Сёмушкина;

— ул. Стрельникова;

— ул. 36-я Гвардейская.

В Кировском районе будет осуществляться замена водопроводного узла на водоводе диаметром 100 мм по ул. Кирова, 127. Поздним вечером субботы работники водоканала закроют задвижку на водопроводных сетях и произведут сброс остаточной воды из трубы. После этого специалисты перейдут к замене самого водопроводного узла. На время проведения работ с 23.00 час. 14 июля 2018 года до 14.00 час. 15 июля 2018 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Кировского района Волгограда:

Многоквартирные дома

— ул. Кирова, дд. №111, 113, 113а, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124а, 125, 127, 127а, 129;

— ул. К. Минина, дд. №4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

— ул. 64-й Армии, дд. №24, 26.

Частные домовладения

— ул. Никитина, дд. №89-115, 119б;

— ул. Терновая, дд. №112-138.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы. Учитывая длительность ограничения водоснабжения, будет организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.