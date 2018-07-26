Если вам не надоели дожди и вы до сих пор хотите прохлады, тогда вам обязательно нужно сходить на «День Нептуна», который будет отмечаться в сквере им. Саши Филлипова.

Клуб «Флагман» молодежного центра «Друзья» совместно с Детским городским парком Волгограда подготовили для гостей интересную развлекательную программу.

В программе мероприятия вас ждет:

— конкурсы;

— игры;

— море воды и веселья;

— водяная битва;

— мыльные пузыри.

P.S. Наличие своего водяного пистолета приветствуется! Мероприятие будет проходить 27 июля, начало в 16:00.