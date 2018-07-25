В волгоградских школах продолжаются работы по замене старых окон на новые. На данный момент работы по замене окон стартовала в здании МОУ СШ №20 Краснооктябрьского района Волгограда. 1 сентября учеников встретят обновленные классы математики, технологии и иностранного языка. Всего в 2018 году в рамках областной программы новые окна появятся в 261 образовательном учреждении Волгограда. В план ремонта вошли школы и детские сады во всех районах города.

В школе № 20 практически завершен демонтаж старых оконных рам в учебных классах. Одновременно специалисты приступили к установке современных стеклопакетов. Контроль за ходом работ осуществляется на всех этапах. Особые требования предъявляются к материалам, из которого изготовлены устанавливаемые в детских учреждениях оконные блоки.

Чтобы обезопасить детей все новые окна оснащены замками-блокираторами. По сравнению с обычными оконными рамами в зимний период стеклопакеты позволяют лучше сохранять тепло в учебных помещениях. Программа обновления оконных блоков в образовательных учреждениях продолжается третий год, и за это время благодаря помощи областного бюджета в этом учреждении установлено уже около 40 новых окон.

Всего же в 2018 году новые окна появятся в 261 образовательном учреждении Волгограда. Как и в предыдущие годы, приобретение и установка стеклопакетов финансируются из областного бюджета. В план ремонта вошли учебные учреждения во всех районах города. Замена оконных блоков производится как в учебных классах и спортзалах, так и в школьных столовых и коридорах. Работы по замене окон планируют завершить в первых числах августа – к началу сдачи школ к новому учебному году.