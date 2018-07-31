Сентябрь будет нескучным хотя бы из-за того, что Волгоград будет отмечать свой День рождения. Но, собственно, и не только поэтому. Ещё одним из ярких мероприятий сентября станет областной фестиваль-конкурс «Ахтубинский помидор». Широко известно, что помидор является одним из неформальных символов нашего региона, ну а самыми вкусными томатами давно славится Средняя Ахтуба.

Впервые помидорный фестиваль состоялся в 2014 году в п. Куйбышев (Среднеахтубинский район), и уже через год, в 2015 году, он успешно был организован на стадионе районного центра. Этот день можно назвать днем подведения итогов сельскохозяйственного сезона. Фестиваль — это праздник встречи, общения и того самого помидора, который славится по всей России и является символом Среднеахтубинского района.

На фестивале «Ахтубинский помидор» гостей ждут костюмированное шествие делегаций сельских поселений Среднеахтубинского района и гостей праздника, выступление творческих коллективов областного и районного уровня, конкурс овощей «Ахтубинский гигант», галерея рисунков и фотоснимков «Помидор моей мечты», кулинарная площадка «Мастер-класс по-ахтубински», выставка цветочных композиций «Среднеахтубинская симфония» и многое другое.

Фестиваль будет проходить 22 сентября в р.п. Средняя Ахтуба, ул. Вятская, 2А.

Как проходил фестиваль в 2016 году можно посмотреть по ссылке.