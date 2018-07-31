Вот это да! Harat’s Pub собирается открыться на новом месте по адресу ул. Комсомольская, 4. Мы сразу задались вопросами: «Зачем?», «Что там будет?» и главное: «Где именно он там откроется?». Ведь как известно, в этом здании уже находятся бар «Балет», «Друзья» и кафе «Соседи». Ответы на свои вопросы мы получили от арт-директора Harat’s Pub Александра Ломакина:

Мы хотим расшириться. Новый Harat’s Pub будет располагаться на оживленной улице Комсомольская, 4, на месте бара «Балет» (спойлер: он закрылся). Наша цель — развлекать больше людей, чем мы развлекаем сейчас. Паб будет делиться на два этажа: на первом будет вся тусовка, громкая музыка и танцы, а на втором — лаундж-зона для тех, кто хочет посидеть в спокойной атмосфере. Формат заведения остается прежним, а вот веселья будет в два раза больше.

А как же конкуренция с баром «Друзья» и рестораном-пивоварней «Бамберг»?

Мы не боимся конкуренции, мы наоборот ЗА нее. Здоровая конкуренция помогает развиваться. Честно говоря, мы давно охотились за тем местом, ведь трафик людей там намного выше, да и вмещает в себя место больше людей.

Расскажите подробнее о новом месте

На данном этапе Harat’s Pub уже расширил меню (есть мексиканская, итальянская, русская и американская кухни, а также блюда для вегетарианцев), к обычным закускам добавились еще и ресторанные блюда, поэтому новое место должно стать для жителей города не просто ирландским пабом, где можно просто придти и выпить пива, но и местом, где можно вкусно покушать. Днем заведение будет тихим, спокойным местом, где можно покушать, пригласить девушку на свидание или сделать предложение, как это бывает в ресторанах. Для удобства гостей на новом месте мы увеличим количество барменов. Каждый из этажей будет автономным, то есть, если вы будете отдыхать на втором этаже, то и заказывать еду вы будете на втором этаже.

Почему это так важно? Объясняем: если кто не знает, то формат ирландского паба предусматривает, что гость делает и забирает заказ за барной стойкой. Исключение: еду приносит официант. Поэтому наличие барных стоек на обоих этажах — такая важная и удобная вещь. Иначе бы пришлось бегать вверх-вниз для того, чтобы заказать и забрать напитки.

С новым местом не поднимутся цены?

Мы не будет поднимать цены на напитки и еду, мы также их не поднимали и во время ЧМ-2018. А еще, так как поблизости находится много офисных зданий, мы решили сделать цены на бизнес-ланчи ниже, чем у конкурентов.

Точной даты открытия нового Harat’s Pub пока что нет, но будем надеяться, что оно пройдет уже в первой половине сентября. Ну а пока предлагаем ждать открытия и пробовать расширенное меню по прежнему адресу паба — Коммунистическая улица, 6/Д.