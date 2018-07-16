В регионе объявлен конкурс «Лидеры туриндустрии Волгоградской области», участники которого посоревнуются в этом году в 13 номинациях. По итогам конкурса будут определены лучшие гостиницы, туристская компания, музей, менеджер и экскурсовод и событийные мероприятия. Кроме того, по итогам конкурса выберут претендентов для вручения наград за личный вклад в развитие туризма в Волгоградской области, а также определят победителя в номинации «Успех года».

Главной целью конкурса является повышение туристической привлекательности региона и качества обслуживания гостей, профессиональный рост представителей туриндустрии Волгоградской области.

Оценивать номинантов будет жюри, в состав которого войдут представители органов управления в сфере туризма Волгоградской области, эксперты отрасли, представители средств массовой информации. Прием заявок продлится до 14 сентября 2018 года, подведение итогов и церемония награждения победителей состоятся во второй половине сентября 2018 года. Более подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно узнать на едином туристическом портале Волгоградской области www.welcomevolgograd.com, а также на сайте ГАУК ВО «Агентство развития туризма и социокультурных проектов» www.turizm-volgograd.ru или по телефону (8442) 95-95-19.