Охотникам можно расчехлять ружья и отправляться на охоту. Начиная с 26 июля в охотничьих угодьях Волгоградской области вновь можно осуществлять охоту, период запрета на любительскую и спортивную охоту завершился.

Также на территориях охотугодий, определенных Облкомприроды, продолжается мероприятия по регулированию численности диких плотоядных животных – волка, шакала, лисицы. Этот вид охоты осуществляется только специалистами охотничьего хозяйства.

Напомним, что запрет действовал в период с 25 мая по 25 июля текущего года.