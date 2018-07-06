Жители Волгограда, Михайловки и Камышина уже смогли увидеть премьеру экспериментального молодежного пластического спектакля «Пусть всегда будет солнце». Постановка спектакля стала возможна благодаря Светлане Ивушкиной, которая вошла в число победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов «Творческие инициативы молодежи» и получила грант на реализацию своей идеи.

Спектакль понравится тем, кому интересно взглянуть на что-то новое, ведь в постановке сочетаются элементы театра, хореографии, музыки и кино. Если вас это заинтриговало, то у вас ещё есть возможность увидеть премьеру, ведь следующий показ состоится в Волжском 6 июля в 18:00, вход свободный.

В постановке задействованы молодежные творческие коллективы и солисты высших учебных заведений региона, а также лауреаты фестиваля «Российская студенческая весна». Создатели – именитые люди Волгоградской области: режиссер спектакля – Юлия Скворцова – входит в Союз театральных деятелей России, главный хореограф – Татьяна Аксенова – обладатель гран-при Международного фестиваля современного танца «СИЛА БЕZМОЛВИЯ» и Международного конкурса «RIGAS PAVASARIS 2018».

Добавим, проект «Пусть всегда будет солнце» реализуется при поддержке Волгоградской региональной молодежной общественной организации «Родник» и Волгоградской областной общественной организации «Российский союз молодежи» и приурочен к 75-летию Сталинградской Победы.