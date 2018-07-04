По региону продолжают свою работу мобильные диагностические комплексы, в которых с начала 2018 годы прошли обследования почти 20 тысяч жителей региона, более трех тысяч из которых — дети. Напомним, что на территории Волгоградской области действуют шесть передвижных модулей: три из них для взрослых населения, три — для детей, также функционируют выездные онкологическая, гериатрическая и паллиативная службы.

По данным комитета здравоохранения Волгоградской области, в состав мобильной врачебной бригады входят: терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, гастроэнтеролог, кардиолог, оториноларинголог, стоматолог, эндокринолог, невролог и другие специалисты.

С планом работы передвижных модулей можно ознакомиться на официальном сайте профильного ведомства, а также по телефону «горячей линии» комитета здравоохранения Волгоградской области: (8442) 24-73-13.