Жители региона и его гости все ещё могут показать нашу родину во всей красе при помощи фотографий. Выставить красивейшие уголки нашей области можно с помощью конкурса «Волгоградская область в фотообъективе», работы на который принимаются до 3 августа 2018 года. Главная задача проекта — отразить культурный, природный, исторический, туристический потенциал региона. Принять участие в конкурсе могут все волгоградцы и гости города, победителей конкурса наградят призами и подарками.

В этом году в конкурсе представлено 7 номинаций — все желающие могут прислать свои работы с видами культурных и исторических достопримечательностей, красивых природных объектов, ярких спортивных соревнований и активного отдыха, лучших моментов фестивалей и праздников, которые проходят на территории Волгоградской области. Одна из номинаций — «Связь времен» призвана отразить отношение современного поколения к значимым событиям прошлого, объектам истории, традициям. Для любителей эффектных панорамных снимков предусмотрена номинация — «Город с высоты», а для жителей других стран и регионов России — номинация «Волгоградская область глазами туриста». В рамках конкурса пройдут фотовыставки, по итогам которых будет выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

Принять участие в конкурсе могут как любители, так и профессионалы фотосъемки. Для этого достаточно заполнить бланк-заявку, приложить к ней фотографии и направить материалы в электронном и печатном виде в Туристско-информационный центр Волгоградской области по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Гагарина, 12, и по электронной почте — [email protected]. В письме необходимо поставить пометку «Фотоконкурс». С полными условиями участия можно ознакомиться на сайте www.turizm-volgograd.ru в разделе «Конкурсы», а также по телефонам (8442)95-95-19, контактное лицо – Семен Семенов.

Напомним, фотоконкурс «Волгоградская область в фотообъективе» проходит в регионе в седьмой раз, его организатором выступает региональное Агентство развития туризма и социокультурных проектов. В прошлом году на конкурс были поданы более 85 заявок от 30 участников, всего за 6 лет его существования в нем были представлены более тысячи работ российских и зарубежных авторов.