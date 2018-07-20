В рамках празднования Дня города в Волгограде состоится большая праздничная шоу-программа «Волгоград – город солнца, город ярких детей!». В рамках мероприятия будут работать Творческие лаборатории «Яркий Я!», организованные городскими детскими музыкальными школами и школами искусств. Мероприятие будет проходить у интерактивного музея «Россия – моя история» 2 сентября с 15:00 до 19:00.

Для всех желающих преподаватели муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры будут проводить мастер-классы, в рамках которых желающих научат играть на музыкальных инструментах, рисовать, петь и танцевать. По итогам работы мастер-класса каждый ученик получит уникальную возможность принять участие в шоу-программе, посвященной Дню города.

Мастер-классы будут иметь несколько направлений. Один из них – «Художественное искусство». Предполагается, что на этой площадке педагоги будут обучать детей искусству рисунка, оригами, аппликации и лепке. Еще на одной интерактивной площадке – «Грани искусства» — будут обучать приемам игры на музыкальных инструментах и перкуссиях по мотивам русских народных песен, а также вокалу, участию в хороводах, песнях-играх, театральных мини-постановках, хореографических флешмобах и многому другому. Цели и задачи Творческих лабораторий — выявление юных дарований в области различных видов искусств, привлечение одаренных детей к обучению в учреждениях дополнительного образования Волгограда; повышение эстетического и интеллектуально-творческого уровня детей разного возраста на основе высокохудожественных образцов искусства; организация занятости в свободное от основной учебы время детей и подростков.

Обе площадки будут функционировать параллельно. В результате работы первого блока «Художественное искусство» планируется организация выставки, по итогам работы площадки «Грани искусства» запланировано участие в фестивале, который будет проходить здесь же, недалеко от интерактивных площадок с мастер-классами.

В это же время на сцене у интерактивного музея «Россия – моя история» начнется большая праздничная шоу-программа «Волгоград – город солнца, город ярких детей», посвященная Дню города. В ней примут участие учащиеся детских муниципальных музыкальных школ и школ искусств всех районов Волгограда, а также юные горожане, успешно освоившие мастер-классы в течение нескольких часов на соседних интерактивных площадках. Организатором мероприятия выступил комитет по культуре администрации Волгограда.