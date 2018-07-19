В природных парках региона продолжают обустраивать зеленые стоянки для отдыхающих. Теперь и на территории природного парка «Усть-Медведицкий» имеются зоны отдыха для туристов. При выборе мест для организации зеленых стоянок сотрудники природного парка «Усть-Медведицкий» руководствовались, прежде всего, предпочтениями самих отдыхающих. Из года в год именно на «Ярской косе» на Дону собираются туристы, большинство которых участвуют в организованных дирекцией природного парка сплавах на байдарках.

Однако после ежегодного половодья — вода в реке Дон поднимается, в среднем, метров на девять — сотрудники природного парка расчищают от ила, сваленных деревьев и мусора подъездные пути и вновь создают инфраструктуру для туристов и отдыхающих. Вот и в этом году на «Ярской косе» пришлось не только восстанавливать беседку, но и дорогу к ней.

Еще одну зеленую стоянку они обустроили на реке Медведица. Здесь также будет удобно готовиться к сплаву байдарочникам. Красивый уголок природы со своей историей и легендами, известный местным жителям как «Колокольня», станет привлекательным и для тех, кто предпочитает спокойный отдых у воды. Только вот предметы, необходимые для приготовления пищи и ночевки, придется привезти с собой. Как и на «Ярской косе», здесь можно припарковать автомобиль.

В ближайших планах сотрудников природного парка «Усть-Медведицкий» — обустроить место для цивилизованного отдыха на «Белявской косе».