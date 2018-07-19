Уже совсем скоро в природном парке «Цимлянские пески» пройдут соревнования по спортивному ориентированию для школьников «Цимлянские барханы – 2018». Соревнования будут проходить с 23 по 25 июля. В рамках мероприятия для участников будут организованы различные эстафеты, конкурсы, состязания, водные аттракционы – все, что поможет детям и подросткам отдохнуть от городской суеты и провести летние дни с пользой для здоровья.

Организаторы ставших уже традиционными соревнований «Цимлянские барханы» – сотрудники природного парка «Цимлянские пески» убеждены: спортивное ориентирование — один из самых экологичных видов спорта. Участники соревнований – ими могут стать школьники, представители детских экологических объединений в возрасте от 12 до 16 лет — не только преодолевают подготовленную туристскую трассу, но и знакомятся с достопримечательностями родного края, осваивают навыки экологического туризма.

Соревнования проводятся с 23 по 25 июля 2018 года на территории природного парка, в урочище Соцкое, месте массового отдыха «Клинки». Заезд участников запланирован на 23 июля 2018 года. К 10 утра они должны прибыть по адресу: Волгоградская область, Чернышковский район, хутор Тормосин, ул. Октябрьская, 25, офис ГБУ ВО «Природный парк «Цимлянские пески».

Все участники разбиваются на 8 команд, в каждой — руководитель и три участника: два мальчика и девочка.

В рамках мероприятия пройдут соревнования команд «Визитная карточка» (домашнее задание), конкурс «Один за всех и все за одного» (туристская полоса препятствий), соревнования по спортивному ориентированию и эстафета с ориентированием в заданном направлении.

Организаторы напоминают, что участники должны быть снабжены туристским снаряжением (палатки, спальники, фонарики, компасы), спортивной одеждой и обувью, головными уборами, теплыми вещами, а также средствами защиты от насекомых и средствами гигиены.

Помимо конкурсов, сотрудники парка предложат детям посетить водные аттракционы, занятие по краеведению. Кроме этого, все участники будут обеспечены трёхразовым питанием, канцелярскими принадлежностями и транспортом на маршрутах. Завершатся «Цимлянские барханы-2028» 25 июля 2018 года в 14 часов.

По всем возникающим вопросам следует обращаться в ГБУ ВО «Природный парк «Цимлянские пески» по тел/факс 8 (84474) 6-31-94, 6-31-92 или е-mail: [email protected]