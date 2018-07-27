В пойме реки Царица вскоре начнется благоустройство склонов. Уже известно, что благоустройство левого склона поймы реки Царицы и сквера Пушкина в Центральном районе выполнит специализированная организация «Водмонтаж», с которой накануне был подписан муниципальный контракт. Уже вскоре тут начнутся подготовительные работы по планировке территории.

В ходе благоустройства левого склона реки Царицы подрядная организация обеспечит удобный спуск при помощи двух новых лестниц к интерактивному музею «Россия. Моя история» и парку. Первый спуск оборудуют от сквера им. Пушкина, а вторая лестница появится на пересечении улицы Краснознаменская и набережной 62-й Армии. Лестницы будут иметь промежуточные площадки, повторяя природный рельеф склона. Кроме того, от лестниц к парку у музея будут вести несколько пешеходных дорожек, вдоль которых строители установят новые фонари.

Подрядная организация также обновит сквер имени Пушкина. Долгие годы скверу не уделялось должного внимания, и при отсутствии регулярного полива со временем зеленая территория пришла в запустение. В связи с этим особое внимание в ходе благоустройства специалисты уделят озеленению. На территории появятся различные деревья и кустарники — клены, липы, дубы, ели, сосны, сирень, ива, дерен и др. При подборе зеленых насаждений предпочтение будет отдано многолетним растениям, устойчивым к засухе и загрязнению воздуха, адаптированным к местным условиям. Полив за молодыми саженцами и существующими деревьями будет осуществляться с помощью системы автоматического орошения.

Благодаря реконструкции здесь появиться современная прогулочная зона с плиточным покрытием площадью около 4 тысяч квадратных метров, 55 новых светодиодных светильников, велодорожки, а также лавочки и урны. На время проведения работ расположенные в сквере памятники – крест Примирения и бюст Пушкина – укроют щитами.

На каждом этапе реконструкции подрядная организация обеспечит контроль качества, а гарантия на различные выполненные работы составит от 4 до 8 лет.

Напомним, благоустройство склонов поймы реки Царицы в соответствии с запросами волгоградцев, принявших участие в рейтинговом голосовании в марте 2018 года, вошло в число первоочередных городских территорий, которые будут обновлены в текущем году.