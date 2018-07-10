Всем кому интересна жизнь закулисья, необходимо отправится на этой неделе в «Комсомольский сад», где будет проходить открытая репетиция спектакля, который выйдет в Театре в Леднике в августе «Дикие истории на Земле».

Спектакль создается по мотивам двух известных фильмов: Джима Джармуша » Ночь на Земле» и Дамиана Сифрона » Дикие истории». В рамках мероприятия можно будет увидеть как работают 5 разных режиссеров.

Спектакль состоит из 10 новелл, из которых зрители смогут увидеть отдельные фрагменты. Начало репетиции в 19.00 и продлится она до 21.00. Форма оплаты этого зрелища — donation, то есть добровольное пожертвование в шляпу деньгами, фруктами или цветами.

Публичная репетиция состоится 11 июля на Зелёной сцене Комсомольского сада (Сцена на пеньках). Зрителей просят взять с собой фонарики, так как в 20:00 уже стемнеет и организаторы попросят светить на артистов. Возможно кому-то из зрителей повезет, и он сможет почитать текст и почувствовать себя в роли настоящего театрального актера.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.