В музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится открытие выставки, где будут представлены рисунки воспитанников Светлоярской школы искусств. Открытие состоится уже 6 июля в 14:00 в немецкой библиотеке музея, приглашаются все желающие.

По данным пресс-службы музея-заповедника «Старая Сарепта», в экспозиции будут представлены работы юных художников, принявших участие в межрегиональном конкурсе «Дорога к храму».

После торжественного открытия выставки гости смогут принять участие в мастер-классе «Птица счастья».

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.