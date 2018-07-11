Надоела жара, и вы хотите прохлады? Тогда вам стоит посетить музей-заповедник «Старая Сарепта», где состоится День Нептуна.

По данным пресс-службы музея, День Нептуна пройдет 14 июля, начало в 16:00. Гостей вечера ждет увлекательное приключение, в ходе которого они соберут дары для Нептуна, а без них не попасть к бессменному владыке морей и океанов.

Самые отважные будут посвящены в свиту Нептуна и продолжат празднование противостоянием морских миров, конкурсами, играми и водными развлечениями.

Запись на программу по телефонам: 8 (8442) 67-33-02 или 51-67-49.