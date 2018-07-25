24 июля состоялся первый премьерный показ спектакля «ЧЕкаго» Театра в Лѐднике на площадке ЛОФТ1890. В холле Лофта (где обычно проводятся все последние спектакли, лекции и пресс конференции) было буквально негде развернуться, даже сценой пришлось немного пожертвовать. У актеров было очень мало места, но это им никак не помешало. Режиссер Анна Белякова пошла на большой риск, ведь поставить такой спектакль — дело непростое. Поначалу, её даже отговаривали, но она настояла на своём и получилось весьма достойно, учитывая то, что часть актёров только закончили курсы актёрского мастерства. Роман Петров, к примеру, попал в спектакль совершенно случайно, когда забрёл на занятие студии YU.M по сценической речи, где сразу же оценили его красивый тембр голоса и взяли на спектакль «ЧЕкаго». Более того, Роман до этого момента, театре даже не играл.

Если вы не следили за анонсами и не были на спектакле, то наверное думаете: «Почему «ЧЕкаго», а не Чикаго? Безграмотные!». А вот и нет, здесь мы никакую ошибку не допустили, как и не допустил её режиссёр Анна Белякова. Дело в том, что место действия происходит в тюрьме вымышленного города «ЧЕ». Спектакль кратко рассказывает нам историю следователя Джона Смита, который всю жизнь мечтал играть в театре, но судьба его привела работать в места не столь отдалённые. Поэтому, как только ему представляется возможность поставить спектакль «Чикаго» в тюрьме, он сразу же подключает в это дело заключенных. Ну, а что из этого вышло, показывают нам, зрителям.

Хотим отметить главных героев, которые покорили сердца зрителей — это коварная Рокси Харт, которую играла очаровательная актриса театра ЭССТЭТ Анна Млечко, яркая Велма Келли, которую сыграла джазовая певица с невероятным голосом Александра Соловьёва, и самовлюбленный адвокат Билли Флин в исполнении Романа Петрова, у которого состоялся дебют в театре. Браво! В целом, актёрский состав в этом спектакле был довольно большой, поэтому, перечисления каждых из персонажей здесь Вы не увидите. Вам станет скучно, а статья превратится в сплошные перечисления. Но если Вас там не было, и Вы хотите знать больше, то знайте — у каждого была своя минута славы! За три часа спектакля, ощущения «я запутался в том, что здесь происходит» не создавалось. Но, признаться честно, всё это время было тяжело концентрироваться над тем, что происходило на сцене. Иногда можно было ловить себя на мысли, что хочется сделать паузу, проветриться, и обдумать всё увиденное. Так зрители и сделали, когда объявили антракт.

По ходу спектакля трудно было не заметить, что некоторые актеры играют с текстом в руках. Поначалу этого почти не было, но к середине спектакля — это невозможно было не увидеть. У нас на этот счет есть два варианта: актеры начинающие и боялись сбиться в тексте (причем подглядывания в текст никак не сказывались на их образе) или это было частью задумки, ведь по сценарию спектакль «Чикаго» играли заключенные на территории тюрьмы и текст в их руках подчёркивал, что перед вами не актеры театра, а тюремщики из города «ЧЕ».

В любом случае, впечатления от спектакля остались хорошие. Зрителям показали драму, комедию, немного чёрного юмора, шоу с песнями, танцами и элементами акробатики. Второй премьерный показ состоится 25 июля в 19:00. Возможно, еще остались места.