В конце июня начал свою работу новый участок по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в Краснооктябрьском районе на ул. Штеменко, 5. Повышение эффективности работы с населением происходит за счет внедрения улучшенных стандартов качества обслуживания по принципу «Доступно, Быстро, Понятно и Комфортно». Для этого уже внедрен новый регламент общения с гражданами, учет обращений в электронном виде и контроль за качеством работы сервиса.

Рубежной Виктор Анатольевич исполнительный директор АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»:

Модернизированный участок объединил в себе два предыдущих участка. Обслуживается здесь более 50 тысяч лицевых счетов. Мы старались сделать такой офис, который был бы удобен также для жителей частного сектора.

Лукьяненко Николай Сергеевич председатель комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Волгоградской областной Думы:

«ИВЦ ЖКХ и ТЭК» уделяет большое внимание удобству расчетов, переходит в электронную форму в виде приложений, где люди могут завести свой личный кабинет и оплачивать услуги дистанционно. Несмотря на это, живое общение остается в приоритете. Для решения сложных вопросов необходимо присутствие. Новый участок позволяет эти вопросы и проблемы решать в комфорте. Приоритет АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» это, прежде всего, шаговая доступность для жителей Краснооктябрьского района.

Новый комфортабельный участок объединяет в себя два участка, которые раньше располагались по адресам пр. Ленина, 81 и ул. Еременко, 142А. Расположение нового участка выбрано с учетом территориальной близости к жителям. Укрупненный участок оснащен современным оборудованием, в частности появилась электронная очередь, стойка ресепшн для помощи граждан перед консультацией, также имеется бэк-офис для непрерывной обработки обращений граждан. Количество сотрудников в этом участке возросло, что существенно сэкономит ваше время. Для удобства и комфорта абонентов консультации проводятся сидя, а для детей есть свой детский уголок.

Васильева Алла Васильевна начальник отдела по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» Волгограда:

В новом офисе находятся 8 специалистов, с помощью которых мы можем проводить приемы клиентов пять раз в неделю, без перерыва на обед. Для сравнения: на прошлых участках работало по 2-3 специалиста и всего было четыре приемных дней. Максимальное время ожидания на новом участке будет составлять не более 4 минут. На новом участке на ул. Штеменко, 5 мы ввели для маленьких посетителей небольшой детский уголок, где дети могут могут себя занять, пока родители решают свои вопросы со специалистом.



Хотим отметить, что новый офис в Краснооктябрьском районе также принимает граждан из других районов Волгограда. Для удобства жителей города был изменен и график работы — приемными стали все дни недели кроме воскресенья, понедельника и праздничных дней. В дальнейшем планируется повторить удачный опыт по модернизированию «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и объединить два участка в Дзержинском районе.

P.S. Как выглядел старый участок. Ну это так, для сравнения.