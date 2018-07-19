В конце июня начал свою работу новый участок по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в Краснооктябрьском районе на ул. Штеменко, 5. Повышение эффективности работы с населением происходит за счет внедрения улучшенных стандартов качества обслуживания по принципу «Доступно, Быстро, Понятно и Комфортно». Для этого уже внедрен новый регламент общения с гражданами, учет обращений в электронном виде и контроль за качеством работы сервиса.

Рубежной Виктор Анатольевич исполнительный директор АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»:
Модернизированный участок объединил в себе два предыдущих участка. Обслуживается здесь более 50 тысяч лицевых счетов. Мы старались сделать такой офис, который был бы удобен также для жителей частного сектора.

В Краснооктябрьском районе начал работу новый участок по работе с населением АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Общество Лукьяненко Николай Сергеевич председатель комитета по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Волгоградской областной Думы:
«ИВЦ ЖКХ и ТЭК» уделяет большое внимание удобству расчетов, переходит в электронную форму в виде приложений, где люди могут завести свой личный кабинет и оплачивать услуги дистанционно. Несмотря на это, живое общение остается в приоритете. Для решения сложных вопросов необходимо присутствие. Новый участок позволяет эти вопросы и проблемы решать в комфорте. Приоритет АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» это, прежде всего, шаговая доступность для жителей Краснооктябрьского района.

В Краснооктябрьском районе начал работу новый участок по работе с населением АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Общество Новый комфортабельный участок объединяет в себя два участка, которые раньше располагались по адресам пр. Ленина, 81 и ул. Еременко, 142А. Расположение нового участка выбрано с учетом территориальной близости к жителям. Укрупненный участок оснащен современным оборудованием, в частности появилась электронная очередь, стойка ресепшн для помощи граждан перед консультацией, также имеется бэк-офис для непрерывной обработки обращений граждан. Количество сотрудников в этом участке возросло, что существенно сэкономит ваше время. Для удобства и комфорта абонентов консультации проводятся сидя, а для детей есть свой детский уголок.

В Краснооктябрьском районе начал работу новый участок по работе с населением АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Общество
В Краснооктябрьском районе начал работу новый участок по работе с населением АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Общество
В Краснооктябрьском районе начал работу новый участок по работе с населением АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Общество
В Краснооктябрьском районе начал работу новый участок по работе с населением АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Общество
В Краснооктябрьском районе начал работу новый участок по работе с населением АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Общество
В Краснооктябрьском районе начал работу новый участок по работе с населением АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Общество
В Краснооктябрьском районе начал работу новый участок по работе с населением АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Общество

Васильева Алла Васильевна начальник отдела по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» Волгограда:
В новом офисе находятся 8 специалистов, с помощью которых мы можем проводить приемы клиентов пять раз в неделю, без перерыва на обед. Для сравнения: на прошлых участках работало по 2-3 специалиста и всего было четыре приемных дней. Максимальное время ожидания на новом участке будет составлять не более 4 минут. На новом участке на ул. Штеменко, 5 мы ввели для маленьких посетителей небольшой детский уголок, где дети могут могут себя занять, пока родители решают свои вопросы со специалистом.

В Краснооктябрьском районе начал работу новый участок по работе с населением АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Общество Хотим отметить, что новый офис в Краснооктябрьском районе также принимает граждан из других районов Волгограда. Для удобства жителей города был изменен и график работы — приемными стали все дни недели кроме воскресенья, понедельника и праздничных дней. В дальнейшем планируется повторить удачный опыт по модернизированию «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и объединить два участка в Дзержинском районе.

P.S. Как выглядел старый участок. Ну это так, для сравнения.

В Краснооктябрьском районе начал работу новый участок по работе с населением АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Общество
В Краснооктябрьском районе начал работу новый участок по работе с населением АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Общество
В Краснооктябрьском районе начал работу новый участок по работе с населением АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Общество
В Краснооктябрьском районе начал работу новый участок по работе с населением АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" Общество

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