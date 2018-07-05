Жителям некоторых улиц Красноармейского района будет временно отключена подача газа. Как сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», газ будет отключен в связи с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. 18 июля 2018 на период с 08:00 до 17:00 будет приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в Красноармейском районе г. Волгограда.

Поставка газа будет прекращена по следующим адресам:

• ул.Городовикова: 34, 38;

• ул. Навлинская: 30, 32, 34, 40б,41, 44, 46, 48б, 54б;

• ул. Гражданская: 14, 16, 18, 22, 24;

• ул. Изобильная: 4, 6, 12, 14, 20, 22;

• пр. Героев Сталинграда: 40, 42, 44, 48;

• б-р Энгельса: 27, 29, 31, 35.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

62-31-11, 62-66-62 (абонентский отдел Красноармейского района),

93-11-91 (справочная служба).