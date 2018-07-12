Волгоградский областной краеведческий музей открывает выставку «Царская Голгофа» (к 100-летию убиения царской семьи). В экспозиции можно будет увидеть иконы, документы, уникальные книги, памятные знаки и медали.

17 июля 2018 г. отмечается 100-летие со дня страдальческой кончины семьи последнего русского императора. В 2000 году вся царская семья – император Николай II, императрица Александра, царевны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и наследник престола царевич Алексий – были причислены к лику святых как царственные мученики.

Напомним, что династия Романовых правила Россией чуть больше трёхсот лет. История династии Романовых – это долгое время от венчания на царство первого Романова — Михаила Федоровича и завершения тем самым смутного времени, через бунтарский век, коренное переустройство общество и блестящие победы Петра I, эпоху интриг и дворцовых переворотов, «бироновщину», допустимую Анной Иоанновной, просвещённый абсолютизм Екатерины II, «дней Александровых прекрасное начало…», реакционные меры Николая I, важнейшие реформы Александра II, миротворческую политику Александра III – к последним Романовым, святым страстотерпцам, которые своей мученической кончиной подвели итог периоду монархии и стали искупительной жертвой ради будущего нашей страны.

Выставка «Царская Голгофа» откроется 13 июля в 12:00 и будет работать по адресу: пр. Ленина, 5а. Справки по телефонам: 8(8442) 38-84-39 и 38-04-54.