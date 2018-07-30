В последнее воскресенье лета жителей и гостей города ждут на большой общегородской уикенд «Сделано женщиной — сделано в Волгограде». В программе праздника — хэнд-мейд ярмарка товаров, сделанных женщинами-предпринимателями, закрытая панельная дискуссия «Образ современной женщины. Городской уик-энд будет проходить возле интерактивного музея «Россия — моя история» 26 августа с 12:00 до 21:00.

Как сообщают в пресс-службе администрации Волгограда, одним из самых ярких мероприятий праздника станет городская ярмарка «О! Маркет». Она будет представлена 4 направлениями. Первое направление — «Вкусно». Это возможность познакомиться с продукцией заведений общепита Волгограда, во главе которых стоят женщины. Направление №2 — «Красиво». Это территория украшений, игрушек, одежды, аксессуаров, букетов, сделанных любящими руками женщины. Третье направление — «Весело», где показать себя смогут образовательные центры, детские сады, event-агентства, туристические центры, школы различных видов дополнительного образования. Их всех объединяет одно: они созданы умными, заботливыми и яркими волгоградскими женщинами. Четвёртое направление — «Интересно» — будет представлено в формате лектория, в рамках которого спикеры поделятся полезными бизнес-кейсами и историями.

Организаторами праздника выступили администрация Волгограда и комитет по развитию женского предпринимательства ВОО МСП «Опора России».

Для тех, кто желает присоединиться к городскому уикенду «Сделано женщиной — сделано в Волгограде» в качестве участника, необходимо присылать заявку на электронную почту [email protected]