А вы знаете, что теперь каждый вторник в парке «Комсомольский сад» проходят дискотеки мыльных пузырей. Это веселое мероприятие для детишек впервые прошло 10 июля и собрало много детских улыбок. Второе прошло накануне вечером, но помешал ветер и пузыри быстро разлетались.

Но не стоит разочаровываться, ведь в запасе осталось ещё половина лета и ещё немного осени. Организаторы обещают проводить данное мероприятия каждый вторник вплоть до начала холодов.

В чем заключается сама «дискотека» — целый час начиная с 18:00, для детей будет звучать специальная детская танцевальная музыка, а генератор мыльных пузырей будет сыпать на площадь мыльные пузыри. Помимо этого, команда детского клуба «Baby-School» научит ребят танцевать.

Начало работы генератора мыльных пузырей — 18:00. Каждый вторник.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.