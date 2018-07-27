Компания «Концессии водоснабжения» проводит работы по подключению новых насосных агрегатов на водопроводной насосной станции «Ергенинская». В связи с этим с 21.00 час. 26 июля 2018 года до 21.00 час. 27 июля 2018 года будет временно ограничено водоснабжение по следующим адресам Кировского района Волгограда:

— ул. Мелитопольская, дд. №1 — 19;

— пер. Мелитопольский, дд. №1 — 5;

— ул. Щелковская, дд. №1 — 16;

— ул. Михайловская, дд. №1 — 16;

— пер. Михайловский, дд. №1 — 5;

— ул. Строительная, д. №31а;

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы. Учитывая длительность ограничения водоснабжения, будет организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.