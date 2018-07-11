Ещё одним детским садом пополнился Волгоград. На этот раз — в Кировском районе. Здесь, в жилом комплексе «Санаторный» на границе Советского и Кировского районов Волгограда, был построен и уже сдан в эксплуатацию современный детский сад на 260 мест.

Как сообщает комитет строительства Волгоградской области, объект стал одним из самых больших дошкольных учреждений в городе. Трехэтажное здание площадью 6,8 тыс. квадратных метров возведено по типовому проекту и отвечает всем современным строительными и санитарным нормам. Улучшенная планировка позволяет создать комфортные условия для качественного дошкольного образования детей. Внутренняя отделка выполнена с применением экологичных материалов, объект оснащен современными системами жизнеобеспечения, есть своя блочно-модульная котельная, трансформаторная подстанция. Предусмотрены необходимые меры безопасности: система наружного видеонаблюдения, отдельная комната для специалиста охраны.

В здании — 12 групп, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, пищеблок, уголок живой природы, кабинет компьютерной техники, комнаты для занятий с логопедом и психологом, административно-бытовые помещения. Для удобства персонала смонтирован лифт-подъемник для доставки горячего питания из пищеблока в группы. На территории детского сада обустроены площадки для прогулок с теневыми навесами, малые архитектурные формы, игровые и спортивные комплексы. Планируется, что садик примет воспитанников уже к 1 сентября.