Благоустройство дошло и до районов области. Так, в Чернышковском районе Волгоградской области по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» уже начались работы по благоустройству парковых зон в Красноярском, Нижнегнутовском и Пристеновском сельских поселениях.

Новые парки появятся в трех сельских поселениях Чернышковкого района Волгоградской области. Дизайн-проекты обновлений уже прошли общественные обсуждения.

Как сообщили в региональном комитете ЖКХ и ТЭК, работы в Красноярском, Нижнегнутовском и Пристеновском сельских поселениях уже начались. Во время работ будут построены поливочный водопровод и уличное освещение, обустроены пешеходные дорожки и ограждения. Также предстоит поставить в парках детские игровые комплексы и спортивные сооружения, скамейки и урны, озеленить территорию и установить камеры видеонаблюдения.