В рамках международного ралли-марафона «Шёлковый путь» 2018 проводится третий этап Чемпионата России по ралли-рейдам. Прежде чем отправится в Москву экипажи проедут Астрахань, Элисту, Волгоград и Липецк. Участники международных соревнований остановятся на бивуаке неподалёку от Волгограда 25 июля 2018 года после финиша очередного скоростного участка. Волгоградцы смогут увидеть всемирно известные гоночные КАМАЗы и МАЗы, а также уникальный отечественный внедорожник Lada 4×4 CNG Sport тольяттинской команды «ATC Racing team», который заправляется метаном, в отличие от всех остальных болидов.
В этом году Волгоград станет третьим по счёту городом, куда попадут участники ралли-марафона «Шёлковый путь» 2018 года на своём пути к Москве. У жителей Волгограда и гостей города есть шанс стать участниками настоящего праздника автомобильного спорта.
Торжественная встреча участников гонки на финише пятого этапа состоится 25 июля в населённом пункте Дубовый Овраг Светлоярского района Волгоградской области. В церемонии примут участие как профессиональные артисты, так и жители области. Время мероприятия: с 11:40 до 19:00
Вас ждет яркий спортивный праздник, на котором можно увидеть лучших гонщиков планеты и самые современные гоночные автомобили.
РАСПИСАНИЕ РАЛЛИ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» 2018 ГОДА
– 19 и 20 июля 2018 года: административные и технические проверки в Астрахани
– 20 июля 2018 года: торжественный старт в г. Астрахань
– с 21 по 27 июля 2018 года: 7 этапов в России
21 июля — 1 этап: АСТРАХАНЬ / АСТРАХАНЬ
22 июля — 2 этап: АСТРАХАНЬ / ЭЛИСТА
23 июля — 3 этап: ЭЛИСТА / АСТРАХАНЬ
24 июля — 4 этап: АСТРАХАНЬ / АСТРАХАНЬ
25 июля — 5 этап: АСТРАХАНЬ / ВОЛГОГРАД
26 июля — 6 этап: ВОЛГОГРАД / ЛИПЕЦК
27 июля — 7 этап: ЛИПЕЦК / МОСКВА
— 27 июля 2018 года Торжественный финиш в Москве (Красная площадь).