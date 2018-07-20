В рамках международного ралли-марафона «Шёлковый путь» 2018 проводится третий этап Чемпионата России по ралли-рейдам. Прежде чем отправится в Москву экипажи проедут Астрахань, Элисту, Волгоград и Липецк. Участники международных соревнований остановятся на бивуаке неподалёку от Волгограда 25 июля 2018 года после финиша очередного скоростного участка. Волгоградцы смогут увидеть всемирно известные гоночные КАМАЗы и МАЗы, а также уникальный отечественный внедорожник Lada 4×4 CNG Sport тольяттинской команды «ATC Racing team», который заправляется метаном, в отличие от всех остальных болидов.

В этом году Волгоград станет третьим по счёту городом, куда попадут участники ралли-марафона «Шёлковый путь» 2018 года на своём пути к Москве. У жителей Волгограда и гостей города есть шанс стать участниками настоящего праздника автомобильного спорта.

Торжественная встреча участников гонки на финише пятого этапа состоится 25 июля в населённом пункте Дубовый Овраг Светлоярского района Волгоградской области. В церемонии примут участие как профессиональные артисты, так и жители области. Время мероприятия: с 11:40 до 19:00

Вас ждет яркий спортивный праздник, на котором можно увидеть лучших гонщиков планеты и самые современные гоночные автомобили.

РАСПИСАНИЕ РАЛЛИ «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» 2018 ГОДА

– 19 и 20 июля 2018 года: административные и технические проверки в Астрахани

– 20 июля 2018 года: торжественный старт в г. Астрахань

– с 21 по 27 июля 2018 года: 7 этапов в России

21 июля — 1 этап: АСТРАХАНЬ / АСТРАХАНЬ

22 июля — 2 этап: АСТРАХАНЬ / ЭЛИСТА

23 июля — 3 этап: ЭЛИСТА / АСТРАХАНЬ

24 июля — 4 этап: АСТРАХАНЬ / АСТРАХАНЬ

25 июля — 5 этап: АСТРАХАНЬ / ВОЛГОГРАД

26 июля — 6 этап: ВОЛГОГРАД / ЛИПЕЦК

27 июля — 7 этап: ЛИПЕЦК / МОСКВА

— 27 июля 2018 года Торжественный финиш в Москве (Красная площадь).