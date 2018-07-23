Единый диспетчерский центр (ЕДЦ), общий для «Концессий теплоснабжения» и «Концессий водоснабжения», появится в Волгограде. Его планируется открыть на территории реконструируемой котельной квартала 101 на улице Камской в Центральном районе.

Комплексная реконструкция котельной 101 квартала, расположенной в одном из густонаселенных кварталов Центрального района в границах улиц Голубинской, Новороссийской, Камской, и обслуживающей более пяти тысяч человек, стартовала в 2017 году. Поскольку данный объект состоял сразу из нескольких источников теплоснабжения — двух котельных и теплового пункта — работу разделили на несколько этапов.

Для начала специалисты ликвидировали старую неэффективную котельную, введенную в эксплуатацию еще в 1977 году, в том числе демонтировали две дымовые трубы, через которые в атмосферу выделялись продукты сгорания топлива. В условиях плотной застройки это позволило улучшить экологическую ситуацию в микрорайоне, а также повысить комфорт проживания жителей.

В ходе второго этапа реконструкции на месте старой котельной возвели блочно-модульный тепловой пункт с современной системой автоматического управления, необходимый для приготовления горячей воды. Параллельно велась модернизация еще одного источника теплоснабжения — котельной, которая заработала в 2007 году. Ее построили «в помощь» старой котельной, чтобы надежно обеспечивать потребителей активно застраивающегося микрорайона теплом и горячей водой.

В рамках техперевооружения в котельной 2007 года модернизировали котловое оборудование, старые горелки заменили на новые. Это позволило повысить КПД котлов, тем самым улучшив качество подачи тепла жителям.

Значимой частью реконструкции котельной 101 квартала стало строительство здания, в котором разместится Единый диспетчерский центр «Концессий теплоснабжения» и «Концессий водоснабжения». Поскольку коммунальные системы города взаимосвязаны, создание Единого диспетчерского центра, куда будет оперативно поступать информация о состоянии сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, повысит эффективность работы теплового и водопроводного хозяйства города. Для этого предусмотрена возможность вывода в Центр сведений с пяти тысяч датчиков, которыми оснащены объекты теплоснабжения, и двух тысяч датчиков с объектов холодного водоснабжения.

— Принципиально важно, что Центр станет работать с использованием современных информационных технологий. Таким образом, будет создана единая цифровая модель коммунальной инфраструктуры города, отвечающей за подачу отопления, горячей и холодной воды, водоотведение, — отметила Марина Антюфеева, технический директор ООО «Концессии теплоснабжения».

Современное оборудование центра, а также оснащение объектов коммунального хозяйства приборами учета позволит в режиме онлайн контролировать ситуацию на сетях, просматривать схемы работы источников теплоснабжения, своевременно отслеживать технологические нарушения, предотвращать инциденты. В случае нештатных ситуаций управление из Единого центра позволит быстрее реагировать и в итоге сократить время устранения технологических нарушений.

Реконструкция котельной квартала 101 и строительство Единого диспетчерского центра ведется в рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения». Напомним, объем инвествложений компании в обновление теплового хозяйства Волгограда за последние 2 года составил более 2 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.